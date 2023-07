In sella con… Oriella, la campionessa europea della granfondo tra le Master

Pedala forte e pedala ovunque Oriella Perotto, vicentina di Zanè ma molto conosciuta anche a Thiene e Sarcedo per la sua attività di esercente nel settore della ristorazione al dettaglio. Atleta da sempre, in passato anche nel triathlon, ha cominciato a praticare la specialità delle granfondo su strada in bici da corsa già in età matura, macinando chilometri per allenarsi in sella e sui pedali.

Per poi cimentarsi nelle gare Master, con classifiche suddivise per quinquennio di età, che l’hanno portata ai primi di giugno a conquistare la maglia di campionessa europea WM59. Vicino a casa, sui colli della Valpolicella intorno a Verona. Una soddisfazione e anche una sorpresa per lei, che alla soglia superata dei 57 anni si è ritrovata a salire sul gradino più alto del podio di categoria – nel mediofondo per quanto concerne la distanza – e con una medaglia d’oro al collo.

Ascolta “L’oro di. Oriella: in bici per la granfondo” su Spreaker.

Oriella Perotto ha accettato l’invio di Radio Eco Vicentino di venire a parlare di sé e del gran fondo master ospite di BreakPoint, facendosi trasportare con entusiasmo nei ricordi recenti, con le ultime gare portate a termine. Nella classifica generale, sul mediofondo, la ciclista altovicentina ha messo alle sue spalle più di qualche atleta ventenne, guadagnandosi una posizione di prestigio anche nella graduatori all around.

Gli allenamenti intensivi sulle strade del Vicentino di giorno e una pizzeria d’asporto di sera da gestire, la possibilità di dedicarsi a questa sua passione solo dopo aver cambiato attività lavorativa che l’impegnava in maniera esclusiva fino a 10 anni fa, il gruppo Alpilatte di cui fa parte e l’equipaggiamento e la strumentazione necessaria per gareggiare sono alcuni dei temi toccati nel corso dell’intervista in musica con l’effervescente Oriella. Senza dimenticare di citare il marito Renato e le due figlie ormai grandi che, pur vivendo entrambe all’estero, la tifano da vicino e da lontano.