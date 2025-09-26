95enne a piedi investita da un’auto: portata in ospedale in codice giallo

Paura ieri nel tardo pomeriggio a Thiene per un’ultranovantenne investita da un’auto in via Vittorio Veneto e portata in ospedale con ferite di media gravità.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18 di ieri, 25 settembre. L’anziana – B.M., di ben 95 anni ma evidentemente ancora molto “in gamba” – stava camminando sul marciapiede dal lato del supermercato Aldi, a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria. Si è apprestata ad attraversare l’incrocio con via Nazario Sauro e proprio in questo frangente è stata urtata sul fianco sinistro da un’auto, una skoda condotta da B.R., automobilista di Schio di 55 anni, che stava uscendo proprio da via Sauro.

Dopo aver urtato contro il cofano dell’auto, l’anziana è caduta malamente a terra. Il primo a prestarle soccorso è stato proprio l’automobista che l’ha travolta, oltre a numerosi passanti che hanno allertato la centrale operativa del 118 e la polizia locale, intervenuta sul posto con due pattuglie per il rilievo del sinistro stradale e per regolare il traffico, particolarmente intenso su via Vittorio Veneto. La 95enne è stata quindi, dopo le prime cure dei sanitari, trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso con un codice giallo per traumi di media gravità.

