A Thiene 150 anziani ogni 100 giovani. Popolazione in calo e aumentano le “monofamiglie”

Cala di 134 unità la popolazione di Thiene, mentre il saldo naturale, la differenza tra i nati e i morti, pur restando negativo con 57 nati in meno rispetto al numero dei morti, registra un lieve miglioramento rispetto al 2018, quando lo scarto fu di 64 unità. Il dato emerge da una prima lettura dei numeri forniti dall’ufficio statistica del Comune di Thiene sulla popolazione al 31 dicembre 2019.

Nel centro dell’Alto Vicentino diminuiscono anche di poco gli stranieri ed aumentano i nuclei familiari monoparentali. Il numero di matrimoni resta invece quasi invariato rispetto al 2018 e al 2017, con una diminuzione di quelli celebrati con rito concordatario che restano, purtuttavia, sempre più numerosi di quelli con rito civile.

Nello specifico, la popolazione residente si attesta a 24.300 unità, di cui 11.763 maschi e 12.537 femmine. Rispetto al 2018 la variazione percentuale è quindi di –0,55 % corrispondente a 134 unità in meno. Il 2018 rispetto all’anno precedente aveva riportato invece un +0,51% corrispondente a 125 residenti in più, il 2017 rispetto al 2016 un +0.12% e invece il 2016 rispetto al 2015 un –0,34%. La diminuzione registrata di 134 residenti risulta dalla somma dei fattori naturali e migratori.

I nuovi nati sono 196, a fronte di 253 decessi. I nomi più diffusi scelti per i maschietti sono Leonardo, Ettore e Luka; per le femminucce Aurora, Sara e Sofia. Anche il saldo migratorio, iscritti per immigrazione-cancellati per emigrazione, è negativo per 77 unità rispetto al 2018. Le persone che, nel corso dello scorso anno, sono state iscritte nei registri anagrafici del Comune di Thiene per immigrazione sono 1.018, di cui 497 maschi e 521 femmine. Di questi 679 sono italiani, 339 di nazionalità straniera. Dall’estero, sommando i rimpatri di 21 cittadini italiani precedentemente iscritti all’Aire ai 142 cittadini stranieri che hanno scelto Thiene come primo Comune italiano di iscrizione, provengono in totale 163 persone.

Sono state 1.095 le persone che hanno scelto di cambiare residenza: 116 in più rispetto all’anno precedente. Di queste 175 sono emigrate all’estero (ben 151 sono italiani iscritti all’Aire di Thiene, a fronte di 24 stranieri che sono definitivamente emigrati fuori dall’Italia). Fra gli emigrati 656 sono andati in altri Comuni della Provincia, 57 in altre Province della Regione e 207 fuori Regione.

Approfondendo le caratteristiche della popolazione residente, i dati rilevano che i 24.300 residenti a Thiene sono in maggioranza di sesso femminile, con 774 donne in più rispetto agli uomini. L’età media è di 44 anni e rimane invariata dal 2017.

L’invecchiamento della popolazione emerge dall’indice di vecchiaia (rapporto percentuale tra la popolazione over 65 e quella in età 0-14 anni) che per il 2019 attesta 150 anziani per ogni 100 giovani. Nel 2018 tale indice era 145.

I bambini (0-14 anni) sono 3.501, con una leggera prevalenza maschile, e rappresentano il 14,41% del totale dei residenti. I bambini in questa fascia di età che hanno cittadinanza straniera sono 688; tra questi, pur mantenendo la cittadinanza straniera, 566 sono nati in Italia, solo 122 risultano essere nati all’estero. La popolazione con cittadinanza straniera risulta in lieve calo: 3.319 contro i 3.332 del 2018, e rappresenta il 13,66% della popolazione.

Il numero di famiglie al 31 dicembre 2019 risulta leggermente aumentato rispetto all’anno precedente: da 10.204 a 10.296 con un aumento dei nuclei familiari formati da un singolo o da due componenti. Le famiglie con figli risultano essere 4.382 rispetto al totale di 10.296. Nello specifico nel 2019 risultano in crescita il numero di famiglie con un solo componente (sono 3.519 nel 2019 mentre erano 3.362 nel 2018; nel 2017 erano 3.310) e con due componenti (2.882 nel 2019, 2.867 nel 2018; nel 2017 erano 2.814). In calo i nuclei familiari con tre componenti (passano da 1.817 nel 2017 a 1.812 nel 2018, a 1.787 nel 2019) e con quattro (sono 1.499 e quindi perdono 28 unità rispetto all’anno precedente). Risultano anche in calo i nuclei con cinque componenti (404 nel 2019 rispetto ai 434 nel 2018). Pressoché invariati i nuclei con oltre i cinque componenti (205 nel 2019 mentre erano 202 nel 2018).

Nel 2019 sono stati celebrati 64 matrimoni, uno in meno rispetto al 2018 che ha visto pronunciati 65 “Sì”. Resta la preferenza per i matrimoni religiosi che superano di due unità quelli celebrati con rito civile: 33 i primi e 31 i secondi. Le separazioni davanti all’Ufficiale dello Stato Civile sono state 13, i divorzi 13 e 2 le trascrizioni di negoziazione assistita effettuata davanti all’avvocato.

Rimane ancora inutilizzato a Thiene il registro delle Unioni Civili: non sono ancora pervenute richieste in tale senso, mentre risultano essere stati trascritti 2 atti di matrimonio celebrati all’estero fra persone dello stesso sesso, nonché 2 unioni civili celebrate in altro Comune; sono state inoltre registrate all’anagrafe 9 nuove convivenze di fatto. I cittadini centenari sono tre, un maschio, il più anziano con 103 anni, e due femmine.

Le nuove cittadinanze italiane sono state 122 contro i 135 del 2018. Di queste 122 sono 14 quelle concesse a cittadini stranieri che hanno a suo tempo contratto matrimonio con cittadino/a italiano (20 in meno rispetto al 2018), 68 quelle per aver raggiunto i dieci anni prescritti dalla legge di residenza in Italia, 33 perché loro figli minori conviventi, 2 perché con avi italiani, 5 perché diciottenni nati in Italia da genitori stranieri che hanno fatto richiesta della cittadinanza.

Tutti i dati dell’Ufficio Statistica sono pubblicati sul sito del Comune di Thiene.