Abe Sada, “fiore osceno” raccontata in un fumetto. Appuntamento in biblioteca

Lunedì 21 alle 20.30 nella Biblioteca Civica di Thiene si terrà la presentazione, con esposizione delle tavole, del romanzo a fumetti “Abe Sada, il fiore osceno” insieme agli autori Michele Botton e Pietro Sartori. Dialogherà con loro Marco Munaretto del collettivo Breganze Comics.

Abe Sada (Tokyo, 1905 – data di morte non conosciuta), settima di otto figli e adolescente ribelle, dopo aver subito violenza sessuale da parte di uno studente universitario a soli quindici anni, viene avviata alla carriera di geisha dalla famiglia.

Divenuta in seguito una prostituta, nel 1936 viene condannata per l’omicidio e l’evirazione del suo datore di lavoro e amante Kichizō Ishida, presso cui era impiegata come cameriera. Pur avendo scontato la sua pena, lo stigma sociale la accompagna in ogni suo tentativo di reinserimento nella società, costringendola infine a far perdere le proprie tracce. La storia di Abe Sada ha dato vita in Giappone a un acceso dibattito pubblico sul sessismo della nazione e ha ispirato diversi libri, film e opere teatrali in tutto il mondo.

Gli autori

Michele Botton, nato a Piove di Sacco (Padova), diplomato nel 2018 in sceneggiatura alla Scuola Internazionale di Comics di Padova. Nel 2021 per Becco Giallo Editore pubblica le graphic novel “Abe Sada, il fiore osceno” e “Bukowski”, le biografie rispettivamente di Abe Sada e Charles Bukowski. Nel 2017 “Hotel Mezzanotte”, antologia di racconti horror per Lettere Animate Editore. Nel 2015 “Pink Future”, thriller futuristico per GDS Edizioni.

Pietro Sartori, nato a Thiene nel 1996. Si diploma nel 2018 alla Scuola Internazionale di Comics a Padova, nel 2021 pubblica il suo primo graphic novel ‘Abe Sada, il fiore osceno’ edito da Becco Giallo.

L’iniziativa è co-organizzata da Associazione Ricostruendo, Progetto Giovani Thiene, Radicà SCS, collettivo Breganze Comics, con il supporto di Biblioteca Civica di Thiene e Comune di Thiene.

Per info e contatti: 3343301582 – 3407902 990; progettogiovani.radica@ gmail.com – associazione. ricostruendo@gmail.com