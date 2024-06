Aggredisce e strattona la convivente, poi le ruba la borsa: arrestato per rapina

La violenza su una donna può assumere molte forme: anche quella che porta ad un reato di rapina. E’ quello che è successo a Thiene qualche giorno fa, in zona Bosco, dove è in corso il luna park per la festa di San Giovanni Battista, patrono della città.

Qui una donna la sera del 12 giugno è stata strattonata con forza da un uomo (che poi si è rivelato essere il suo convivente), che è scappato con la sua borsa. L’allarme è scattato immediatamente con una chiamata al numero di emergenza 112. Sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri dell’aliquota radiomobile di Thiene, impegnata in quel momento in un servizio di controllo del territorio.

In pochissimi minuti i militari hanno rintracciato l’uomo in una via limitrofa rispetto a dove erano successi i fatti: il cittadino straniero – di 40 anni domiciliato a Thiene – aveva ancora con sè la borsa ed è stato quindi immediatamente bloccato. Son bastati pichi minuti ai militari dell’Arma per inquadrare il fatto: la persona fermata, infatti, non solo prima di

impossessarsi della borsa aveva anche aggredito verbalmente e fisicamente la donna, ma della vittima, come detto, era pure il convivente.

Il 40enne è stato quindi arrestato in flagranza per il reato di rapina e su disposizione del

magistrato di turno della Procura di Vicenza è stato portato in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. Ieri mattina, poi, presso la casa circondariale di Vicenza si è svolta l’udienza di convalida al termine della quale il magistrato ha convalidato l’arresto operato dai carabinieri e successivamente disposto la scarcerazione dell’uomo, applicando il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare.