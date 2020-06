Aggressione a un minore in stazione degli autobus. Al vaglio le riprese video

Picchia un ragazzo minorenne, senza alcun motivo, e poi sparisce, senza lasciar traccia. Brutto episodio con contorni da chiarire quello avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì nel cuore di Thiene, nei dintorni della stazione degli autobus al “Bosco”. Una coppia di amici – entrambi minorenni – stava attendendo il padre di uno dei due per rientrare a casa quando ad un tratto è sbucato un giovane più grande di età, che si è scagliato contro uno di loro malmenandolo con violenza.

Il fatto è avvenuto alle 18.45, sembra lontano da occhi di altre persone di passaggio. Dopo le botte ricevute, con conseguenze solo superficiali, la vittima si è allontanata e ha chiesto aiuto, rifugiandosi insieme all’amico – entrambi spaventati per il brutto incontro – nell’auto della pattuglia di agenti nel frattempo giunti sul posto.

Il personale del comando di Thiene dopo aver raccolto rapidamente il racconto di quanto accaduto una manciata di minuti prima ha perlustrato la zona alla ricerca del responsabile dell’aggressione, senza esito. Emerge un particolare della vicenda: il robusto individuo, secondo quanto testimoniato dai due ragazzi, si sarebbe avvicinato bestemmiando ad alta voce. All’allontanarsi dei due amici preoccupati in direzioni diverse, deciso per precauzione sempre secondo la versione fornita agli agenti, il soggetto sconosciuto ai due minori avrebbe reagito in malo modo raggiungendo e malmenando il più a “portata di pugno”. Prima di divincolarsi e riuscire a fuggire di corsa, e a comporre il numero d’emergenza.

Quest’ultimo se la sarebbe cavata senza lesioni fisiche, ma con uno shock evidente come confermato dai genitori. Proprio gli adulti hanno chiesto testualmente al comando di polizia locale di rendere nota la vicenda, in modo da mettere in guardia altri adolescenti che si trovassero in circostanze simili. Intanto le indagini sono state avviate sulla base della denuncia presentata, acquisendo i filmati di videosorveglianza della zona e richiedendo all’azienda di trasporto pubblico Svt di implementare il sistema di telecamere presenti.