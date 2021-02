Al via la campagna vaccinazione Covid-19, Casarotto: “Mascherina e distanziamento”

Sta per partire anche a Thiene la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 per la popolazione.

Da mercoledì 17 e giovedì 18 febbraio, e poi per ogni successivo mercoledì e giovedì, il Padiglione fieristico di via Vanzetti, appositamente concesso dall’amministrazione comunale, sarà infatti il punto di riferimento per quanti stanno ricevendo in queste settimane la lettera di convocazione da parte dell’Ulss 7 Pedemontana.

«Invito quanti si recheranno nella struttura di via Vanzetti – è l’appello del sindaco thienese Giovanni Casarotto – a voler rispettare scrupolosamente le disposizioni di contrasto alla pandemia e, in particolare, a indossare sempre la mascherina e a non creare assembramenti, giungendo puntuali in base all’orario indicato nella lettera ricevuta. E’ un’accortezza che rivolgo e che è importante per evitare il crearsi di assembramenti, decisamente deprecabili».

«Chi arriverà con troppo anticipo – spiega il primo cittadino di Thiene – verrà allontanato dal personale di sorveglianza. Ringrazio per la collaborazione, confidando che il mio invito possa giungere utile e ben accolto. E’ un appuntamento importante per la collettività che è bene vivere con serenità. Ringrazio i volontari della Croce Rossa di Thiene e il personale dell’Ulss che svolgerà il servizio». Per chi arriverà in auto sono a disposizione i tre parcheggi gratuiti lungo via Vanzetti.