Montagna e valli si ripensano: “Sentieri comuni”al via con Telmo Pievani

Prende il via stasera ad Arsiero con un incontro conil filosofo, evoluzionista e divulgatore Telmo Pievani “Sentieri comuni – il festival della montagna”, rassegna culturale che mette al centro il territorio montano e vallivo, per valorizzarlo e per immaginarne il futuro. L’edizione del 2022, la terza del festival, si svolgerà nei paesi della valle dell’Astico dal 1 al 18 settembre.

Pievani ricopre la prima cattedra italiana di Filosofia delle Scienze Biologiche presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova e ad Arsiero darà vita a una riflessione sull’incidenza dell’uomo sull’ambiente e viceversa, da un punto di vista evoluzionistico-naturale.

Il festival è organizzato dall’Associazione “Incontrarse”, che mette al centro il territorio della montagna e delle valli con le sue criticità e possibilità, “cercando di favorire percorsi di riflessione che siano quanto più possibile trasversali e interdisciplinari – spiega Tiziana Occhino – e soprattutto condivisibili con chi abita e vive il territorio stesso, sempre all’insegna del rispetto e della valorizzazione attiva dell’ambiente”.

L’edizione di quest’anno del festival è stata ideata da un gruppo di giovani dell’Alto Vicentino in collaborazione con l’associazione “Incontrarse” ed il Cai della sottosezione di Arsiero e propone come tema “Habitare”, una ripresa del lemma latino, che vuole indicare non solo un’azione del soggetto sul luogo ma anche una dinamica inversa, di passività del soggetto immerso in un luogo.

Di questa duplice dinamica gli organizzatori vogliono rendere i partecipanti maggiormente consapevoli, “nell’ottica di un abitare attivo ma equilibrato, pensato, che porti ad una valorizzazione piena del territorio” .

All’interno della manifestazione si succederanno conferenze, spettacoli, letture, proiezioni di film, dibattiti ed una passeggiata, pensati per dare uno spazio condiviso di riflessione, discussione ed approfondimento del tema.

Gli eventi in programma

Giovedì 1 settembre ore 20.30 ad Arsiero, presso il Municipio, serata tecnica con Telmo Pievani. Venerdì 2 settembre alle ore 20.30 a Valdastico, sede della Pro Loco, proiezione all’aperto del film “La pelle dell’orso”.

Venerdì 9 settembre sempre alle ore 20.30 ancora ad Arsiero, presso il palazzetto dello sport, conferrnza del Cai con Alex Txikon, mentre sabato 10 settembre stesso orario ad Arsiero, Vigo Alto, proiezione all’aperto del film “Belfast”. Domenica 11 settembre è in programma invece la

tradizionale festa sul Monte Caviojo, a cura del Cai di Arsiero. Venerdì 16 settembre alle ore 20.30 a Villa Montanina di Velo d’Astico spettacolo musicale sulla nascita, il viaggio e il ritorno in un luogo. Sabato 17 settembre alle 14.30 a Tonezza del Cimone in Contrà Valle spettacolo teatrale “Rampegare” di e con i Fratelli dalla Via

A seguire, in Baita Pontara aperitivo e musica live. Domenica 18 dettembre alle 16 a Lago di Velo d’Astico presso l’azienda agricola Chiocciola di Bosco dibattito su “Far fruttare o Sfruttare?”, moderato da Pierangelo Miola e con la presenza di esperti per affrontare la questione dello sfruttamento-fruttamento di un territorio.