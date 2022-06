Al via la 6a edizione di “Suoni tra le malghe e voci delle Bregonze”, fra escursioni e diversi generi musicali

“Incontrarse è nata nel 2017 con l’obiettivo di incentivare a frequentare malghe riaperte dopo moltissimi anni” racconta Alberto Bortolan a Radio Eco Vicentino e proprio domenica 26 giugno si apre, a Malga Zolle di Arsiero, la sesta edizione della rassegna “Suoni tra le malghe – Voci delle Bregonze”, coordinata da questa associazione, con la consueta formula: i partecipanti sono invitati a raggiungere i luoghi del concerto principalmente a piedi, con passeggiate nella mattinata e concerto nel primo pomeriggio, per rispettare l’ambiente, immergersi nella natura e riscoprire luoghi in compagnia di buona musica.

“Una rassegna pensata per proporre tanti generi musicali – spiega Bortolan -. Si va infatti dal folk d’autore al jazz, dallo swing alla musica irlandese, con ottimi musicisti locali e (per la prima volta) due nomi di fama nazionale e internazionale: Luca Bassanese e la Gang dei fratelli Severini”.

Toccherà alla BandaBrian l’apertura della rassegna, che ci proporrà brani della tradizione vicentina raccolti in decenni di ricerche “sul campo”: anni passati a raccogliere, in tutta la provincia, canzoni popolari che altrimenti sarebbero andate perdute.

La rassegna proseguirà poi con lo swing di “The Dagored Jug Band” (10/7 a Lugo), con il folk d’autore di Luca Bassanese (16/7 ad Arsiero, Campomolon) con i Valincantà e l’Irish Gang a Rotzo (24/7 a malga Camporosà e 31/7 presso il Bostel), per terminare gli eventi in montagna a Tonezza del Cimone, sabato 13 agosto, con le canzoni dei cantautori italiane proposte dal trio Pegoraro-Grandesso-Sandonà.

“Se nei monti le temperature consentono di iniziare i concerti già nel primo pomeriggio, nelle colline delle Bregonze gli eventi che copriranno tre domeniche di settembre, inizieranno sul pomeriggio inoltrato” spiega Valentina Maculan, sindaca di Carrè.

La rassegna proseguirà quindi con i tre eventi in collina, all’interno della rassegna sorella “più giovane” (le “Voci delle Bregonze” sono infatti iniziate nel 2020): il 4/9 a Carrè con il folk rock della Gang, l’11/9 a Zugliano con il trio femminile Kalahysteri, per finire a Lugo con il duo jazz “A bassa voce”.

Tutti gli eventi sono gratuiti, sostenuti da enti privati, pubblici, aziende, gestori delle malghe e volontari. I percorsi sono un modo per “riscoprire dei sentieri e far tornare la voglia di comunità cercando di rallentare i ritmi frenetici della quotidianità in mezzo alla natura” spiega ancora Valentina Maculan.

Il programma completo di tutti gli appuntamenti e la descrizione delle escursioni si possono trovare nel sito suonitralemalghe.net, o nei social su Facebook e Telegram: Suoni tra le malghe – Voci delle Bregonze, e Instagram: Suonimalghe_VociBregonze.