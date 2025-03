“Amorevolmente donne”, pièce teatrale per l’8 marzo. Cecchellero: “C’è ancora molto da imparare”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

“L’8 marzo è una ricorrenza importantissima per l’intera nostra società. Spettacoli come ‘Amorevolmente donne 2.0’, in programma il prossimo 8 marzo ad Arsiero nel Vicentino, ne restituiscono appieno il significato. E per questo lo promuovo”. Con queste parole, il consigliere regionale della Lega – Liga Veneta Andrea Cecchellero ha introdotto l’appuntamento in programma sabato prossimo alle 21 al Teatro Don Bosco di Arsiero.

“Attraverso quindici monologhi diversi, la pièce teatrale descrive l’amore e le relazioni in tutte le sue varianti: c’è il rapporto amoroso che fa sorridere, quello che strappa tante lacrime, quello che resta per sempre – spiega Cecchellero – e c’è quello che non è amore per niente, ma solo violenza”. Monologhi che prendono spunto da canzoni, spezzoni di film come Pretty Woman, persino altre pagine di teatro come i classici di Moliere e Goldoni. Messa in scena curata dalla compagnia di Torrebelvicino “Attori in prima linea”, molto apprezzata nel panorama del teatro veneto e forte di oltre 25 anni di attività e di riconoscimenti prestigiosi. “Ora spetta alla gente andare a vedere lo spettacolo, coglierne i messaggi e viverlo direttamente attraverso gli spunti che questo propone – conclude l’ex sindaco di Posina, particolarmente sensibile alla causa di genere – per me, è il miglior modo per dare valore alla Festa della Donna, nel senso di riconoscerne realmente il ruolo oltre che di impegnarci maggiormente nel rispetto che dobbiamo a tutte le donne . E non solo l’8 marzo”.