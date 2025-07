Autopsia sul corpo del medico dello Spisal in pensione trovato morto in contrada

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Servirà il passaggio dell’esame autoptico sulla salma del pensionato di Arsiero trovato senza vita martedì pomeriggio, prima di concedere il nulla osta per la sepoltura. Un atto dovuto per far piena chiarezza sul decesso improvviso di Roberto Bronzato, ex medico legale in forza all’Ulss 8 Berica che aveva scelto i boschi e le montagne della Val d’Astico per trascorrere gli anni del riposo.

Il ritrovamento del cadavere dello stimato dottore originario di Padova – da considerarsi vicentino d’adozione dopo la scelta di alcuni anni fa trasferirsi ad Arsiero in contrada Busati Grisi dopo seconde nozze – è avvenuto grazie alle segnalazioni inoltrate in Comune dai referenti dei servizi sociali locali: i pasti a domicilio consegnati al 70enne, nei due giorni precedenti non erano stati ritirati dalla soglia di casa e gli operatori non ricevevano risposta dall’interno. Bronzato, per decenni attivo nel settore sanitario della medicina legale e impiegato nel servizio Spisal, era noto che vivesse da solo negli ultimi tempi.

Da qui l’intervento di una squadra di vigili del fuoco da Schio, dopo aver verificato che anche le telefonate partite dai parenti più prossimi – il medico in pensione aveva tre figli – non trovavano risposta. Poi l’amara scoperta del corpo dell’uomo, ritrovato all’esterno del complesso dei datati edifici di contrada, riverso a terra su un pendio dove insiste alla base un rivolo di acqua.

La prima ipotesi emersa parla di un probabile malore che avrebbe sorpreso li settantenne (era della classe 1955) mentre si trovava affaccendato all’esterno rispetto al suo domicilio, ma lo scenario pare compatibile anche con una caduta accidentale. Da escludersi la morte violenta o con partecipazione di terze persone, ma solo in base ai rilievi dei Carabinieri della stazione di Arsiero, unitamente ai risultati degli approfondimenti autoptici, i parenti del deceduto riceveranno risposte definitive.

