Cade nella scarpata per trenta metri: 52enne salvato dal soccorso alpino

Stava camminando a bordo strada quando è scivolato, precipitando per una trentina di metri e rimanendo gravemente ferito.

E’ accaduto ieri sera attorno alle 20,30 ad Arsiero, in Contrà Facci in val di Tovo. Vittima, un uomo di 52 anni, che ha perso l’equilibrio mentre stava camminando: è ruzzolato per una trentina di metri nella scarpata a bordo strada, riportando un sospetto trauma cranico e alla colonna vertebrale. Il Suem 118, allertato, ha a sua volta inviato sul posto una squadra del Soccorso alpino di Arsiero.

Raggiunto da 12 soccorritori, l’infortunato è stato stabilizzato, imbarellato e sollevato sulla strada con un paranco, per essere poi affidato all’ambulanza partita in direzione dell’ospedale di Santorso.