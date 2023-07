Elisoccorso in Val d’Astico per un giovane con fitte al torace. Portato in ospedale

Sarebbe fuori pericolo di vita e in queste ore del tardo pomeriggio di domenica sottoposto ad accertamenti mirati un giovane soccorso nella vallata dell’Astico poco dopo le 17 di oggi, dopo l’allarme dato in seguito a non meglio precisate fitte al torace, per le quali si stavano temendo le avvisaglie di un grave malore cardiaco in un primo momento.

Una situazione di incertezza che ha indotto la centrale operativa del 118 ad allertare anche l’elisoccorso, oltre all’ambulanza del Suem che si è diretta sulle montagne che sovrastano il centro urbano di Arsiero e il corso del torrente Astico, zona affollatissima di gente in queste domeniche estive tra chi sceglie il refrigerio del corso d’acqua e dei boschi montani.

Dalle prime scarne informazioni giunte in redazione si tratterebbe di un escursionista che si trovava in compagnia di amici in una località vicina ad Arsiero. Avrebbe improvvisamente accusato uno stato di malessere e un dolore al torace che ha consigliato chi si trovava con lui di avvisare subito il numero di emergenza. Da qui è scattata la macchina dei soccorsi, in codice rosso in entrata, fino a quando una squadra medica ha raggiunto il giovane al fine di prestargli le prime cure.

Altri dettagli sulla vicenda e un aggiornamento più esaustivo su quanto accaduto e sulle effettive condizioni del ragazzo saranno pubblicati nelle prossime ore.