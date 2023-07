Sesso in bella vista: è virale il video della coppia bollente sul ponte della Pria

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Da ‘Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto’ a travolti dalla follia in località Pria – la rima non è voluta – il passo breve. Anche troppo.

Sta diventando virale il video che alcuni alcuni passanti, nella giornata di ieri, hanno immortalato dal ponte sull’Astico ai confini tra il Comune di Arsiero e quello di Cogollo del Cengio proprio sul punto che si affaccia alla nota meta di molti vicentini in cerca di refrigerio: nei pochi secondi di ripresa, una coppia è impegnata in un amplesso, incurante che nella roccia scelta come giaciglio d’amore, sarebbero stati facilmente scorti da chiunque.

Che cercassero, a detta di qualcuno, proprio questo per dare forse un brivido in più alla situazione o che molto maldestramente non abbiano considerato che anche in un giorno con poco sole, comunque è estate e si tratta appunto di una zona molto battuta, rimane oggettiva l’inopportunità della scelta. Sono molte infatti le famiglie con bambini a seguito che scelgono la Pria per la comodità oltre che per la gratuità che consente di trascorrere a tutti qualche ora di relax a misura di portafoglio: se qualche topless è sempre stato tollerato, di certo non può esserlo una scena come quella ‘offerta’ ieri.

Va bene i bollenti spiriti, ma lo spettacolo preferiamo ce lo offra il paesaggio naturale senza bisogno di ulteriori ‘corredi’: per il resto, un climatizzatore o un più economico ventilatore, nell’intimità di casa propria, ed il gioco è fatto.