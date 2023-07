Precipita dal tetto dell’azienda danneggiato dalla grandine. Volo di 8 metri, grave un 46enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Incidente sul lavoro indirettamente collegato all’ondata di maltempo nelle prime ore del pomeriggio a Meledo, frazione di Sarego, nella zona industriale locale, dove un operaio di 46 anni d’età è stato soccorso con l’eliambulanza e trasportato in codice rosso all’ospedale San Bortolo, dopo la caduta dal tetto di un’azienda.

L’uomo, un dipendente residente nel Vicentino, sembra sia caduto da un’altezza stimata in almeno 7/8 metri mentre stava completando una ricognizione sul tetto del capannone per verificare i danni effettivi derivanti dalla grandinata della notte scorsa. L’allarme è scattato intorno alle 14 di oggi dall’Almas Srl di Meledo, azienda che produce arredi d’interni e in via Bocconcello.

Le cause dell’infortunio grave sul posto di lavoro risultano al momento sconosciute e sono al vaglio della squadra di tecnici dello Spisal dell’Ulss 8 Berica giunta nella ditta per le verifiche opportune, oltre che dei Carabinieri chiamati allo stesso modo. Non è noto se il problema sia dipeso da un cedimento strutturale o dalla perdita di equilibrio da parte della vittima della caduta accidentale.

Il 46enne, dopo il tonfo accompagnato dalle urla che hanno attirato altri lavoratori presenti a quell’ora, è stato subito soccorso dai colleghi in attesa dell’invio dell’ambulanza dal polo medico di Lonigo. Vista l’altezza da cui era precipitato l’operaio e il pericolo di lesioni ad organi interni, si è deciso di far levare in volo un elicottero da Verona per raggiungere lo scenario dell’evento e trasportare il ferito al San Bortolo.

Sarebbe sempre rimasto cosciente e avrebbe riportato fratture multiple, anche se si rimane in attesa degli accertamenti diagnostici mirati a cui è stato sottoposto nel pomeriggio dopo il ricovero d’urgenza. La prognosi, in questi casi, rimane ovviamente riservata ma si fa largo un relativo ottimismo sul fatto che il lavoratore infortunato, per quanto in condizioni gravi di salute, possa essere dichiarato fuori pericolo di vita nelle prossime ore. Sempre fatte salve eventuali complicazioni nel corso della degenza.

La notizia è in aggiornamento