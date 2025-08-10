Tuffo nell’Astico con trauma in contrà Pria: soccorsa una ragazza

Attorno alle 17 la Centrale del 118 di Vicenza ha richiesto il supporto del Soccorso alpino di Arsiero per una ragazza che aveva riportato un possibile trauma, dopo essersi tuffata dal ponte sull’Astico in Contrà Pria.

Una squadra, compreso un infermiere, ha quindi aiutato il personale dell’ambulanza del Suem 118 e dell’automedica, nel trasporto dell’infortunata – che aveva preso una spanciata e lamentava dolori alla schiena e alle gambe – caricata in barella e portata per una trentina di metri fino alla strada.

