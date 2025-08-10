Si tuffa dalla cascata e sbatte contro la roccia: ferito 19enne

Attorno alle 12.20 il Soccorso alpino di Arsiero è stato attivato dall Centrale del 118 di Vicenza, per un infortunio nella zona della Cascata del Gorgo. Un 19enne padovano si era infatti tuffato, sbattendo contro la roccia e riportando la probabile frattura di una gamba e altre contusioni.

Una prima squadra reperibile è arrivata velocemente sul luogo dell’incidente, dove i presenti avevano già tirato fuori dall’acqua il ragazzo, per dare prima assistenza e supporto all’equipe medica del Suem arrivato dall’ospedale di Santorso e dell’elisoccorso di Trento, verricellata nelle vicinanze assieme al tecnico di elisoccorso.

Prestate le prime cure, l’infortunato è stato imbarellato, issato a bordo e trasportato all’ospedale di Trento.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.