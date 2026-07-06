Svelato il mega-murale di Robert Vargas: il sogno di Ferrarin ispirazione per i giovani

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Thiene inaugura un prezioso pezzo d’arte rivolto ai giovani e grazie all’opera immersiva e travolgente di Robert Vargas li sprona ad oltrepassare i loro orizzonti per rincorrere i proprio sogni. E’ stato svelato il gigantesco murale firmato dallo street artist americano Robert Vargas, uno dei maggiori muralisti al mondo, disegnato sulla parete della palestra Tommaso Assi a Thiene.

Nella cittadella degli studi un giovane Arturo Ferrarin è intento a lanciare da Thiene un aeroplanino di carta verso il monte Fuji. Il preludio di un’avventura epica e destinata a cambiare la storia del volo umano, con il sogno del pilota thienese che si tramuterà in realtà quando a bordo del suo Sva 9 raggiungerà Tokyo dopo essere partito da Roma. Con le ultime, precise e veloci pennellate a mano libera di Robert Vargas, la parete della palestra comunale si è trasformata da semplice muro grigio in un manifesto a cielo aperto.

“Vola oltre l’orizzonte” (Fly beyond the horizon) è un’opera imponente di oltre 300 metri quadrati ed è il terzo murale più grande d’Italia. E’ realizzato in una superficie non liscia. Non si tratta solo di una straordinaria operazione di rigenerazione urbana, ma di un vero e proprio regalo alle future generazioni, thienesi ma non solo, visto il grandissimo numero di studenti che transita nella zona.

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La consegna di quest’opera, avvenuta questa mattina alle 9 alla presenza dell’artista, dell’amministrazione comunale, di autorità e cittadini, segna il compimento di un percorso storico e culturale che butta un occhio nel passato guardando al futuro. “Mi piace il murale di Robert Vargas, è un bellissimo messaggio per i giovani e una straordinaria opera d’arte a mano libera – ha commentato Michela Assi, figlia di Tommaso Assi – Quando in autunno verrà ufficialmente inaugurata la palestra ci sarà un’ulteriore sorpresa dedicata alla collettività”.

Robert Vargas, nominato nel 2023 City Artist di Los Angeles e famoso in tutto il mondo per i suoi ritratti iconici (da Kobe Bryant a Eddie Van Halen), è noto per la sua scelta di fondere la sua arte con temi iconici del territorio in cui dipinge. “Quando dipingo scelgo argomenti che riguardano la storia del posto”, ha spiegato l’artista, sottolineando che che la cosa più difficile del murale è la superficie non liscia e con solchi profondi della parete.

Il volto del bambino dipinto sulla parete, intento a guardare il monte Fuji, è un richiamo diretto e potente all’impresa di Arturo Ferrarin. Un legame con l’Oriente che Vargas stesso vivrà in prima persona: la prossima settimana, dopo un passaggio a Londra per un murale a Southbank, l’artista volerà a Tokyo ripercorrendo proprio la rotta storica di Ferrarin. Un’ispirazione nata anche dal paesaggio locale, con il monte Summano che ha ricordato a Vargas il profilo del celebre monte giapponese. La cosa più potente è comunque il messaggio ai giovani: “Entrate nel dipinto e vivete il sogno”, è il messaggio di Vargas, conosciuto nel mondo del muralismo anche per la sua disponibilità nella didattica per i giovani, non a caso appena prima di arrivare a Thiene ha inaugurato un murale in una biblioteca a Los Angeles.

Il murale

Il murale è realizzato senza l’aiuto di griglie o proiettori ma interamente a mano libera e a pennello e ha un impatto oggettivamente straordinario. Nei 4 giorni dedicati alla lavorazione, mentre Robert Vargas si muoveva su e giù per la parete, centinaia di persone si sono fermate a guardare. Il murale sulla parete della palestra Tommaso Assi è un nuovo punto di riferimento per la street art internazionale e con il completamento di “Vola oltre l’orizzonte”, Thiene entra ufficialmente nella mappa della grande mural art contemporanea. All’inizio dei lavori Robert Vargas avrebbe voluto stabilire il record di tempo nella realizzazione di un murale. Purtroppo il caldo elevato con lo stop ai lavori imposto in determinati orari per motivi di sicurezza e un pomeriggio di forte maltempo, non hanno reso possibile il raggiungimento del record.

Le dichiarazioni

“Per Thiene è un grande onore accogliere il dono di Robert Vargas, artista di fama mondiale che con le sue opere riesce a trasformare gli spazi urbani in luoghi di emozione e bellezza – ha detto il sindaco Gianantonio Giampi Michelusi – L’opera che lascerà alla nostra città assume un significato ancora più profondo perché dedicata ai sogni dei giovani: un messaggio di speranza, coraggio e fiducia nel futuro, che invita le nuove generazioni a coltivare le proprie aspirazioni senza smettere di credere nelle proprie capacità.

Sono convinto che la bellezza dell’arte renda una città più viva, più attrattiva e più ricca dal punto di vista culturale. Per questo desidero ringraziare Robert non solo per il suo straordinario talento, ma anche per la sensibilità e la generosità dimostrate nei confronti della nostra comunità”.



“La realizzazione del murale di Robert Vargas è stata una grande opportunità artistica, che convoglia un grandioso messaggio per i giovani, che l’amministrazione comunale ha saputo cogliere con tempestività e che ha reso possibile, grazie in particolar modo all’assessore ai Lavori Pubblici Nazareno Zavagnin che in pochissimo tempo ha saputo coordinare la macchina amministrativa – ha commentato Carlo Gecchelin, consigliere comunale che grazie al compositore Paolo Agostini, amico in comune con l’artista americano, ha portato Robert Vargas a Thiene – E’ il classico treno che difficilmente passa due volte e ce ne siamo resi conto tutti subito Abbiamo anche avuto modo di conoscere personalmente l’artista, persona dotata di grande sensibilità, capacità didattica nei confronti dei giovani e disponibilità nel confronti dei numerosi presenti”.

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