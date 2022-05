Ascopiave Energie premia con 2.500 euro la digitalizzazione della primaria del Patronato San Gaetano

Un premio da 2.500 euro in favore dello sviluppo digitale della Scuola Primaria del Patronato San Gaetano a Thiene. Lo hanno consegnato i vertici di Ascopiave Energie – Gruppo Hera all’istituto, risultato, per il primo quadrimestre dell’anno scolastico 21/22, tra le scuole vincitrici di Digi e Lode, l’iniziativa Ascopiave Energie Gruppo Hera che ha l’obiettivo di

sostenere progetti di digitalizzazione delle scuole del territorio, coinvolgendo i propri clienti

nell’attivazione dei comportamenti digitali virtuosi.

Il concorso è attivo da cinque anni nei territori serviti dal Gruppo Hera e per l’edizione 21/22

è stato lanciato per la prima volta anche da Ascopiave Energie in 19 comuni storici in cui l’azienda è attiva. Oltre alla Scuola San Gaetano è stata premiata anche la Scuola Primaria di Malo capoluogo, con un montepremi totale assegnato di cinquemila euro.

Ciascun istituto si è aggiudicato, così, 2.500 euro da utilizzare per la realizzazione di progetti di innovazione digitale volti a migliorare la proposta didattica. Per l’intero anno scolastico Ascopiave Energie consegnerà premi per un totale di diecimila euro. Al concorso hanno partecipato 205 scuole suddivise tra le province di Venezia , Vicenza e Treviso.

Per la scuola del Patronato San Gaetano di Thiene l’assegno simbolico è stato consegnato dall’amministratore delegato di Ascopiave Energie, Albino Belli, e dall’assessore alla pubblica istruzione del Comune di Thiene Maria Gabriella Strinati alla coordinatrice didattica Silvia Bonato e a don Giovanni Vanzo, direttore dell’opera del Patronato. Alla cerimonia

ha partecipato anche un gruppo di alunni. L importo servirà in parte per il riammodernamento delle tecnologie esistenti (come le Lim, le lavagne interattive multimediali) e in parte per acquistare un unità informatica mobile, utile per avviare l’insegnamento delle materie tecnologiche anche alla primaria.