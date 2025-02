Investito mentre attraversa la strada in bici. Grave un 32enne, ricoverato in codice rosso

Incidente stradale in zona industriale sud venerdì a Thiene nell’ora di punta del traffico preserale. A finire in ospedale a Santorso, in codice rosso, è stato un giovane uomo di 32 anni, in seguito all’investimento da parte di un’autovettura mentre la vittima dell’urto si trovava su via del Lavoro, intento ad attraversare le due carreggiate sulle strisce pedonali, in sella a una bicicletta.

Soccorsi richiesti alle 18.50 di ieri, con intervento di ambulanza del Suem 118 e pattuglie di polizia locale in servizio in città all’altezza della sede produttiva thienese di “Tessport”, di fronte a una villa al civico n°33, in tratto di strada rettilineo.

Per E.L.K., extracomunitario di origini africani, lo scontro tra di lui con la bici e una Ford Kia condotta da un 50enne di Malo gli ha causato politraumi al corpo che ne hanno consigliato il ricovero urgente in pronto soccorso al polo “Alto Vicentino”. Luogo di cura dove i medici lo hanno accolto e preso in carico per valutare l’entità di fratture e monitorare la presenza eventuali lesioni interne. Si saprà poi che il trentaduenne non dovrebbe correre rischi per la sua sopravvivenza, salvo complicazioni.

Il conducente (M.C. le sue iniziali) della vettura che proveniva da Molina di Malo ha subito prestato aiuto al ferito, in attesa dell’arrivo dei soccorsi qualificati e degli agenti di polizia locale Nord Est Vicentino. Questi ultimi, con due equipaggi chiamati sul posto, sono stati impegnati a lungo nella gestione del traffico, in una fascia oraria delicata ad alto afflusso di veicoli, al termine della settimana lavorativa. Per i rilievi è stato necessario chiudere una parte di via del Lavoro per circa un’ora e mezza, fino alla conclusione delle operazioni.