“Botto notturno” a Lampertico: autocarro perde il controllo e abbatte tubo del gas

Autista illeso ma danni di un certo rilievo in seguito all’uscita di strada – lungo la Provinciale Sp48 – di un autocarro nel corso della notte a Lampertico, piccola frazione ai confini tra i territori comunali di Thiene e Malo. L’incidente, avvenuto alle 2 di notte e ha determinato lo schianto del mezzo pesante su una recinzione in muratura con danneggiamento di una tubatura del gas.

Sul posto chiamati per cautela i vigili del fuoco, impegnati a lungo a mettere in sicurezza sia la via di comunicazione teatro del problema improvviso quanto l’abitazione attigua, i cui inquilini sono stati destati in piena notte dal forte “botte” sotto le finestre di casa.

I pompieri arrivati dal distaccamento dell’Alto Vicentino con sede a Schio hanno tamponato la perdita di gas fino all’intervento dei tecnici specializzati della rete incaricati dei lavori di riparazione. Inoltre si è atteso l’intervento di una grande autogrù del soccorso stradale per il recupero dell’autoarticolato. Sul posto si sono visto anche i carabinieri della compagnia di Thiene, che hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Il guidatore dell’autocarro, una volta sceso dalla cabina, avrebbe lui stesso chiesto aiuto a chi nel frattempo era sceso in strada per accertarsi se ci fossero persone ferite, segnalando poi il fatto al 118. Solo uno spavento per lui, in attesa di conoscere la causa primaria che ha portato l’uomo a perdere il controllo del veicolo su cui sedeva, solo, al posto di guida. Si pensa ad un colpo di sonno viste le circostanza: la tarda ore e il tratto rettilineo.