Luca Rigoldi si è riconferma campione internazionale Wbc dei pesi piuma

Luca Rigoldi ha conservato la cintura davanti al pubblico alpopianese, riuscendo a difendere il titolo dall’attacco dell’ottimo sfidante Tassi per verdetto unanime dei giudici (89-83; 89-82; 90-82, con match interrotto alla nona ripresa per ferita di Rigoldi sul sopracciglio). L‘atleta 31enne di Thiene/Villaverla era infatti davanti nel punteggio dopo l’interruzione per le varie ferite riportate da entrambi i contendenti.

Dopo aver studiato Tassi, Rigoldi ha preso il largo nel secondo e terzo round, coprendo bene il corpo e con dei buoni colpi in risposta. Nella quinta ripresa l’avversario ha provato a puntare alla testa combinando destro e sinistro, ma il mancino di Villaverla ha sempre risposto bene. Nell’ottava frazione il toscano ha deciso di continuare nonostante la ferita all’occhio e la gara è rimasta in equilibrio per qualche minuto, poi nella nona l’arbitro ha interrotto l’incontro. L’evento, che ha visto sul ring anche altri atleti, era organizzato da Promo Boxe Italia.