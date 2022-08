A fuoco villa storica a Mirabella. Vigili del fuoco in forze sul posto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Vigili del fuoco in azione dalle 10,15 a Breganze, nella frazione di Mirabella, dove le fiamme sono divampate all’interno di una villa storica in via San Valentino.

Le fiamme hanno attecchito facilmente per la forte presenza negli interni di soffitti e strutture in legno. Sul posto sono presenti ben sei mezzi dei pompieri, per un totale di 12 operatori arrivati da Vicenza, Bassano e Schio.

Notizia in aggiornamento