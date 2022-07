Automobilista “salta” la rotatoria e si schianta contro al monumento in zona artigianale

Mancanza di lucidità, o distrazione, o velocità o un mix di queste cose sono alla base dell’uscita di strada avvenuta a Breganze la notte scorsa in zona artigianale, quando un automobilista ha completamente “saltato” la rotatoria, schiantandosi contro il monumento al centro della strada.

Il fatto è avvenuto intorno alle 2.30 in via dell’Innovazione e l’auto – una Audi grigia – è andata a schiantarsi, con grandi danni, al motore e alla parte frontale della vettura, contro il basamento dell’opera artistica in metallo posta al centro della rotatoria.

Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Bassano del Grappa: hanno messo in sicurezza l’auto e spento del tutto il principio d’incendio, già estinto da un operaio di un’azienda vicina. Il guidatore, rimasto ferito, è uscito autonomamente dall’abitacolo ed è stato preso in cura dai sanitari del Suem e successivamente trasferito in ospedale. Danneggiata anche l’opera artistica. I rilievi del sinistro sono stati eseguiti dai carabinieri. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.