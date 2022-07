Si scaglia contro i carabinieri impegnati a distoglierlo da una lite, arrestato 19enne

Un intenso lavoro che ha portato i carabinieri di Vicenza e della compagnia di Valdagno a perlustrare il territorio per combattere la criminalità organizzata dedita ai furti nelle abitazioni. Con 40 agenti dislocati sul territorio sono state battute le contrade di Valdagno e i comuni di Trissino, Brogliano, Castelgomberto, Montecchio e Creazzo prettamente nelle ore serali e notturne. I controlli, messi in atto dal 27 al 29 giugno hanno portato all’arresto di un 19enne per resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane, identificato in C.F. classe 2003, nella serata di martedì 28 giugno, è stato bloccato mentre era in corso una lite, opponendo resistenza ai carabinieri, l’indomani è stato condotto dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria di Vicenza che ha convalidato l’arresto, notificandogli l’obbligo di firma.

Nel frangente delle operazioni allo stesso C.F. è stato notificato l’avviso orale emesso dal Questore di Vicenza, sulla base delle segnalazioni avute dai Comandi Arma, poiché è stata ravvisata una pericolosità sociale da parte del soggetto.

Tutte le attività poste in essere dai militari operanti ed il conseguente deferimento in stato di libertà sono provvedimenti adottati d’iniziativa da parte degli stessi militari procedenti e che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagini in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.