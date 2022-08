Furgone carico di bobine va in fiamme sulla Vecchia Gasparona. Danni anche all’azienda (VIDEO)

Pompieri del distaccamento di Bassano del Grappa all’opera ieri dalle 16 sulla strada della Vecchia Gasparona in territorio di Breganze, dopo l’allarme lanciato da alcuni operai all’opera in un cantiere a causa dell’incendio improvviso di un furgone carico di materiale elettrico. All’interno del veicolo erano stipate infatti bobine di fibra ottica per la posa nel sottosuolo: tutto è andato irrimediabilmente distrutto, compreso il veicolo divorato dalle fiamme.

Danni assortiti al mezzo di lavoro e a un capannone industriale di proprietà della ditta Dal Degan Service, proprio sul confine con il comune di Colceresa in località Mason, a fianco del quale il furgone era stato parcheggiato nel pomeriggio di lunedì. Almeno non si hanno riscontri di feriti o persone venute a contatto con il fumo sprigionato dal rogo, di probabili cause accidentali.

L’azienda che commercia articoli per il giardinaggio e l’agricoltura lamenta danni da fumo all’interno della sede e vetri andati in frantumi a causa del calore, oltre al distaccamento della malta del muro perimetrale esterno. Bruciati anche i cavi elettrici che in precedenza erano stati appoggiati alla parete. Danni inevitabili per migliaia di euro vista la vicinanza del mezzo andato in cenere. Sul posto, per un tratto di circa 150 metri lungo la Sp8 in via Gasparona, si è deciso di interrompere la viabilità per evitare rischi.

Durante le operazioni di soccorso e spegnimento la strada è stata quindi interdetta al passaggio da parte dei Carabinieri della compagnia di Thiene, mentre non si è resa necessaria l’evacuazione delle abitazioni vicine: toccherà ai militari, con l’apporto dei vigili del fuoco intervenuto sullo scenario dell’incendio di lunedì, capire da cosa sia scaturito e attribuire le eventuali responsabilità. I pompieri hanno lavorato fino alla prima serata di ieri per la messa in sicurezza della zona e la bonifica prima della rimozione dei rottami.