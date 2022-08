Si scontra contro un palo alla fermata dell’autobus e l’auto si capovolge. Ferito il conducente

Carambola in viale dell’Industria a Schio con una Peugeot 208 a finire ruote all’aria dopo aver sbattuto con un ostacolo a bordo strada alle 8.40 di stamattina. A bordo del veicolo il solo conducente, rimasto ferito sembra in maniera non preoccupante. Si tratta di una donna, salvata dal corretto utilizzo delle cinture e ricoverata per accertamenti.

Nell’incidente stradale non ci sarebbe il coinvolgimento di altri mezzi né nella dinamica iniziale né nelle conseguenze dell’uscita di strada, con la macchina ad andare a cozzare contro un paletto che indica la fermata dell’autobus prima di impennarsi e ricadere sul tettuccio.

Dopo la segnalazione da parte di altri automobilisti in transito stamattina a quell’ora sul posto sono intervenute una pattuglia di polizia locale del consorzio Alto Vicentino con sede a Schio e un’ambulanza dal vicino ospedale di Santorso. L’équipe medica di pronto intervento, dopo le prime cure sul posto, ha optato per il trasferimento nel polo sanitario dove è stata presa in carico in codice giallo.

I rilievi completati dagli agenti della polizia locale consentiranno di riscostruire cosa abbia fatto perdere il controllo dell’utilitaria alla donna alla guida, ricaduta sull’asfalto a bordo strada dopo aver divelto anche un cartello di segnaletica stradale. Altri due incidenti sulle strade scledensi si erano registrati la notte precedente all’1.45 in Sila, con una Suzuki anche in questo caso finita ribaltata dopo lo scontro con un muretto in una curva (ferito un uomo), e alle 18.30 sempre di ieri in via San Pio X per lo scontro tra due automobili, senza comunque persone ferite in questo caso.