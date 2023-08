Incendio all’impianto fotovoltaico: vigili del fuoco in azione in zona artigianale a Breganze

A fuoco un impianto fotovoltaico sul tetto di un capannone in Zona Artigianale di Breganze, in tarda mattinata.

Alle 10.45 di oggi, lunedì 7 agosto, infatti, i vigili del fuoco sono intervenuti in via dell’Artigianato per l’incendio di alcuni pannelli fotovoltaici, posti sul tetto dell’Officina Meccanica Xausa. I pompieri per domare le fiamme sono arrivati con due automezzi da Bassano del Grappa: hanno spento il principio di incendio, che ha coinvolto nove pannelli, evitando un incendio generalizzato di tutta la copertura. Le cause dell’incendio sono al vaglio della squadra intervenuta. Sul posto i tecnici che hanno realizzato l’impianto. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.