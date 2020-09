Incidente durante la Astico-Brenta: ciclista diciannovenne portato in ospedale in elicottero

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un grave incidente ha funestato la 95esima edizione della corsa ciclistica Astico-Brenta, che si stava tenendo nel pomeriggio sulla pedemontana, interessando i comuni fra Breganze e Bassano, classica gara che si tiene l’8 settembre.

Durante un passaggio a Maragnole di Breganze, intorno alle 15,30, un ciclista è rimasto coinvolto in un incidente: dai primi riscontri pare che gli atleti si siano toccati per evitare un ragazzo che stava camminando lungo il ciglio stradale e che non avrebbe sentito i richiami degli organizzatori in quanto aveva le cuffiette addosso per ascoltare musica. Ad avere la peggio, uo dei ciclisti in gara, un atleta 19enne del Team Emilia, che ha battuto la testa: è stato portato con l’elisoccorso all’ospedale di Vicenza in codice giallo e le sue condizioni non sarebbero gravi, in quanto gli esami diagnostici non avrebbero rilevato problemi cerebrali.

Anche il giovane pedone, che è stato travolto, è stato portato in ambulanza all’ospedale di Santorso ma le sue condizioni non sarebbero gravi. La gara, organizzata dal Velo Club Schiavon, è stata sospesa per una quarantina di minuti ed è poi ripresa effettuando un giro in meno rispetto a quelli previsti inizialmente (erano 168 i chilometri previsti e sono stati circa 200 i ciclisti partecipanti.

Notizia in aggiornamento