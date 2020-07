Malore fatale alla guida del trattore. Muore sul colpo un 57enne al lavoro tra i campi

Un dramma si è consumato stamattina in aperta campagna tra i comuni di Breganze e Sandrigo, dove il conducente di un mezzo agricolo ha accusato un grave malessere che lo ha portato alla morte in pochi minuti.

A perdere la vita un uomo di 57 anni, le cui generalità non sono ancora state rese note in attesa delle conclusione delle procedure di notifica alla famiglia. Il malore improvviso che lo ha colpito mentre era alla guida di un trattore non gli avrebbe lasciato scampo, nonostante la corsa di un’ambulanza del 118 e le manovre salvavita praticate sul corpo della vittima, stroncata da un probabile infarto.

L’intervento disperato di soccorso è stato portato in via Capitello, tra i terreni che rientrano nei confini a Sud di Breganze, nella frazione di Mirabella. Il 57enne stava transitando a metà mattinata su una delle strade rurali interne, quando si è accasciato sul posto guida. Non si tratterebbe quindi di un incidente stradale. Qualcuno di passaggio ha notato che qualcosa di anomalo stesse accadendo, raggiungendo la persona in difficoltà e lanciando subito l’allarme. La vittima era originaria della zona, ma viveva a Thiene secondo le prime indiscrezioni giunte dal luogo della tragedia.

Notizia in aggiornamento