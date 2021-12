Moda e Metaverso. Il Gruppo OTB lancia il primo centro di competenza dedicato al virtuale

Il Gruppo OTB – a cui fanno capo i brand Diesel, Maison Margiela, Marni, Jil Sander, Viktor & Rolf – ha annunciato la nascita di Brave Virtual Xperience, il nuovo centro di competenza interamente dedicato allo sviluppo di progetti e contenuti destinati al mondo virtuale. Ovvero al Metaverso e al settore del gaming. L’obiettivo è quello di avvicinare e coinvolgere i consumatori più giovani e creare progetti capaci di accelerare la crescita di OTB, generando nuove opportunità di business nel settore dei prodotti interamente digitali.

A guidare la nuova società sarà Stefano Rosso – già membro del CdA di OTB e del Board di Aura Blockchain Consortium, e Fondatore di D-Cave, la piattaforma lifestyle dedicata alla Digital Culture – che, in qualità di amministratore Delegato di BVX, focalizzerà il lavoro del centro di competenza sullo sviluppo di nuove modalità di interazione diretta con il cliente finale, con l’obiettivo di rafforzare l’engagement e ampliare l’offerta di prodotti digitali, in particolare nel settore del Metaverso, degli NFT e del gaming. Secondo un recente report di Morgan Stanley, Metaverso, NFT e gaming potrebbero far crescere il potenziale mercato dei gruppi del lusso di oltre il 10% entro il 2030 e aumentare i profitti del settore di circa il 25%.

“Sono fiero e orgoglioso di cogliere questo nuovo incarico così stimolante e rivoluzionario. BVX ha l’onere e onore di traghettare il gruppo OTB e i suoi marchi verso il futuro della nostra società, che integrerà la vita del mondo fisico con la vita del mondo virtuale. Poter esprimere il potenziale dei nostri marchi dentro al mondo del gaming e del Metaverso è in assoluto la cosa più stimolante a cui ho avuto modo di lavorare fino ad ora.”, ha dichiarato Stefano Rosso.

Renzo Rosso, chairman del Gruppo OTB, ha commentato: “Ho sempre pensato che la tecnologia fosse la nuova frontiera del settore della moda. Con BVX vogliamo essere pionieri del digitale e del Metaverso nella nostra industry, presidiando il mondo virtuale e anticipando le richieste delle nuove generazioni di consumatori. Stefano è la persona giusta per guidare questo cambiamento, per le competenze maturate da anni in questo settore e la capacità di intercettare e concretizzare le sue evoluzioni”.