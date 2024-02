Otb chiude il 2023 con un fatturato di quasi 2 miliardi. In Asia le prestazioni migliori

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Otb, il gruppo internazionale di moda e lusso, ha presentato i risultati al 31 dicembre 2023: è stato un anno di crescita importante che conferma e consolida il posizionamento del Gruppo su tutti i principali mercati e canali di distribuzione.

L’esercizio ha chiuso con un fatturato di 1,9 miliardi in incremento del 10,2% a cambi costanti e del 7,2% a cambi correnti, rispetto al 2022. Le Net Sales si sono attestate a 1,8 miliardi, in aumento del 12,4% a cambi costanti e del 9,1% a cambi correnti rispetto al 2022. Tutte le aree geografiche hanno registrato una crescita; in particolare, le migliori performance si sono riscontrate in Asia-Pacifico, che acquisisce un peso sempre più rilevante per il gruppo. Nel 2023 gli investimenti totali sono stati pari a 201 milioni di euro. Inoltre, il gruppo ha acquisito le quote di maggioranza della storica pelletteria fiorentina Frassineti. L’operazione è in linea con la strategia di acquisizione del know-how in categorie merceologiche strategiche, mediante le partecipazioni in partner produttivi chiave che rappresentano le più alte eccellenze del Made in Italy.

Nel 2023 le performance di tutti i brand che fanno capo al gruppo Otb sono state particolarmente positive in termini di aumento del fatturato rispetto all’anno precedente: in particolare Diesel, Maison Margiela, Jil Sander e Marni sono cresciuti rispettivamente del 13,1%, 23%, 17,3% e 8,6%. Viktor&Rolf ha celebrato il suo trentesimo anniversario, in un anno che ha segnato il successo delle sfilate haute couture, con la collezione SS23 diventata virale a livello globale e menzionata fra le immagini più significative dell’anno. Il brand ha inoltre consolidato la storica partnership con l’Oréal per la produzione e distribuzione delle iconiche fragranze di Viktor&Rolf.

Staff International continua ad essere un asset altamente strategico del gruppo, rafforzando il suo ruolo di piattaforma produttiva e logistica per i brand di Otb, oltre a essere licenziataria per la produzione e distribuzione globale di marchi alto di gamma. Infine Brave Kid, azienda specializzata nella produzione e distribuzione globale di abbigliamento per bambini dei marchi del gruppo e di terzi, ha annunciato nel 2023 un nuovo accordo di licenza della durata di 5 anni con il marchio Max&Co, del gruppo MaxMara, per il lancio della prima linea bambina.

Il canale retail nel 2023 è cresciuto del 33,8% sia grazie ad un incremento del numero dei negozi nel mondo sia per un aumento delle vendite nei negozi esistenti. Nel 2023 Otb ha infatti continuato a investire nel consolidamento dei propri canali diretti, con l’apertura di 76 nuovi punti vendita in mercati chiave come la Cina, la Corea e gli Stati Uniti, ma anche in Europa. Contemporaneamente, ha lavorato per rafforzare ulteriormente il canale e-commerce anche tramite l’adozione da parte di Jil Sander della piattaforma omni-channel Moon. Prosegue, inoltre, l’espansione del gruppo, con l’obiettivo di sviluppare i mercati internazionali in aree geografiche dal grande potenziale come i paesi asiatici (tra i quali Cina, Giappone e Corea del Sud), i quali complessivamente hanno superato la soglia del 40% del fatturato totale. Una ripresa della crescita si registra nel mercato nordamericano, mentre rimane stabile l’Europa, a causa del contesto economico complesso.

Continuano gli investimenti nel campo dell’innovazione digitale, della sostenibilità, del sostegno alle persone fragili e vulnerabili e dell’empowerment femminile. “Sono orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto nel 2023, è stato un anno sfidante ma i nostri brand hanno continuato a crescere in tutti i mercati”, dichiara Renzo Rosso, fondatore e presidente del gruppo Otb. “La mia visione circolare vede un’azienda creare, produrre, vendere e restituire una parte del valore alla comunità investendo nel sociale. Le imprese in generale dovrebbero contribuire al benessere sociale attraverso progetti concreti”.

Non meno entusiasta è il commento dell’ad Ubaldo Minelli: “Il 2023 è stato un anno caratterizzato da un contesto macroeconomico difficile. Per questo motivo sono estremamente soddisfatto dei risultati raggiunti. Sono sempre più convinto che la crescita di un gruppo passi attraverso le persone, avere persone motivate e ingaggiate è un asset imprescindibile per il successo di un’azienda”.