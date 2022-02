Sterpaglie a fuoco in diversi parti della provincia. Fiamme favorite da secco e vento

Giornata impegnativa quella di ieri per i vigili del fuoco, costretti a intervenire in diversi punti della provincia di Vicenza per fronteggiare e spegnere diversi incendi di sterpaglie, favoriti dal secco e alimentati poi dal vento.

In particolare, squadre dei pompieri sono entrate in azione soprattutto nell’Alto vicentino: a Breganze, Marano Vicentino e Caltrano. Altri interventi si son poi resi necessari anche a Bassano del Grappa e, nella Valle dell’Agno, a Cornedo Vicentino. L’intervento più impegnativo è stato in via Miliana a Breganze, dove è intervenuto il personale dei vigili del fuoco di Bassano e Vicenza con tre automezzi antincendio: le fiamme hanno bruciato circa dieci ettari di sterpaglia e ha rischiando di estendersi ad una zona boschiva.