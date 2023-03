Bronchi e polmoni sotto controllo, Poliambulatori San Gaetano consiglia la spirometria globale

Con la Spirometria Globale bastano solo pochi minuti per scoprire come stanno bronchi e polmoni, con particolar riguardo nel caso si sia contratto di recente il virus Sars-Covid-2 o si percepiscano sintomi dubbi o ricorrenti. A consigliare e nel contempo proporre l’esame è Poliambulatori San Gaetano a Thiene, illustrando un servizio che consente di studiare in modo completo lo stato del nostro sistema respiratorio. Oltre che dalle comuni infezioni batteriche e virali, dall’inquinamento, dalle patologie autoimmuni e dal tabagismo, i polmoni sono, infatti, minacciati anche dall’infezione da Covid-19.

Il cosiddetto Long Covid è oggi una vera e propria sindrome clinica che provoca prolungati fastidi che perdurano anche a lungo dopo la guarigione. Presso Poliambulatori San Gaetano è disponibile una cabina per spirometria con diffusione alveolo-capillare del CO (monossido di carbonio) di ultima generazione, che fornisce test precisi con tempi d’esecuzione estremamente ridotti.

Cosa si studia con la Spirometria Globale?

Si tratta di un esame che mostra un quadro completo della salute dei polmoni, grazie al quale è possibile valutare non solo la quantità d’aria inspirata ed espirata, ma anche la presenza di una alterazione nello scambio gassoso tra alveoli e sangue. Lo studio della diffusione alveolo-capillare del CO serve, in particolare, per verificare se una polmonite da Sars-Cov.2 o altre malattie (come le fibrosi polmonari o le cosiddette interstiziopatie) hanno lasciato dei danni residui o danneggiato gli scambi tra polmone e sangue.

Perché sottoporsi ad una Spirometria Globale?

L’esecuzione del test può rivelarsi parecchio utile in caso di sintomi come tosse persistente, dispnea, presenza ricorrente di infezioni delle vie aeree e il continuo senso di affaticamento e stanchezza diffuso. La Spirometria Globale, difatti, è un fondamentale strumento per una diagnosi differenziale tra patologie dovute alla bronco-costrizione reversibile, come l’asma, ed irreversibile, come ad esempio la Bpco e, come evidenziato, nella valutazione dello stato di salute dei pazienti post-Covid.

Presso Poliambulatori San Gaetano è possibile sottoporsi, senza attese, all’esame sopra descritto di spirometria globale utilizzando strumenti di ultima generazione, dotati di una tecnologia di altissimo livello, in un ambiente moderno e curato nei dettagli, così da offrire al paziente prestazioni, sicurezza e confort massimi. Una cabina in vetro temperato ed accesso facilitato, profondamente igienizzata ad ogni test, dotata di braccio mobile che consente l’esecuzione dell’esame a portatori di handicap o ai claustrofobici. È possibile eseguirlo anche in convenzione con i principali fondi sanitari integrativi. Per informazioni contattare la segreteria al numero 0445.372205 oppure tramite messaggistica Whatsapp al 327.4310025.