In gravi condizioni anziano cacciatore caduto da un albero

Ieri verso le 19 il Soccorso alpino di Arsiero è stato attivato a seguito della chiamata dei compagni di un anziano cacciatore caduto da un albero mentre scendeva da una postazione in località Malga Le Piane.

L’83enne vicentino aveva sbattuto violentemente la testa al suolo. Il primo ad arrivare assieme ad altri cacciatori è stato un soccorritore che abita non distante, che ha subito iniziato a tamponare la ferita riportata dall’anziano.

Sono presto sopraggiunte due squadre, una quindicina di soccorritori in tutto, con l’infermiere e il medico di Stazione, che hanno prestato le prime cure all’infortunato, apparso subito in gravi condizioni, mentre sopraggiungeva sul posto l’elicottero di Trento emergenza. L’equipe medica dell’equipaggio, sbarcata nelle vicinanze, è quindi subentrata nelle manovre sanitarie e ha preso in carico il ferito. L’uomo è stato imbarellato, recuperato e trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento. Le squadre sono rientrate alle 21.30.