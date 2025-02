Perde conoscenza durante l’inaugurazione di un locale a Mosson. Soccorsa una donna

Domenica mattina di festa per l’inaugurazione della nuova gestione di un ristorante che viene in parte funestata da un fatto imprevisto. Un serio problema di salute la cui effettiva entità è in corso di valutazione in ospedale e che ha determinato l’intervento del personale sanitario di emergenza del Suem 118, chiamato a Cogollo del Cengio per assistere una donna colpita da malore per ora non meglio precisato.

La richiesta urgente di soccorso sarebbe giunta intorno alle 10 dalla piazza di Mosson, in via Centro, proprio di fronte a ‘”Osteria al Pelado”. Lo storico locale di ristorazione nel cuore della frazione del paese altovicentino che, proprio per questa domenica, aveva organizzato un evento speciale per la riapertura.

Si tratterebbe di una persona invitata per l’occasione, di circa 40 anni di età, che ha perso conoscenza senza dare precedenti avvisaglie dello stato di malessere che l’ha colpita. Chi si trovava intorno ha subito prestato soccorso e chiesto aiuto al 118. Altre indicazioni sul fatto saranno oggetto di aggiornamento nelle prossime ore. Sul posto sono giunte auto medica e ambulanza dall’ospedale di Santorso.

La notizia è in aggiornamento