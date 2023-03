Nuova caldaia e cucina revisionata: la Casa di Riposo ora è più sicura

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Garantire la massima sicurezza agli ospiti e puntare all’efficienza della struttura. E’ questa la mission affidata dal Sindaco Luca Sandonà al Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo di Caltrano e proprio su questo è catalizzato l’impegno della Presidente della struttura Katya Zoccarato, che in questi quattro anni di lavoro e impegno tante cose ha portato a termine.

Tra le ultime, ma solo in ordine di tempo, la recente ristrutturazione della centrale termica dell’edificio con la sostituzione della caldaia che aveva presentato gravi problemi di affidabilità, soppiantata così da un nuovo corpo riscaldante di ultima generazione: “Siamo intervenuti in pieno inverno sulla caldaia per scongiurare problemi ai nostri anziani e garantire un efficiente riscaldamento nella stagione fredda – spiega la presidente Zoccarato – ma con l’occasione abbiamo messo mano anche alla cucina a gas presente nella nostra struttura che, essendo datata, mancava di valvole di sicurezza“.

Pur essendo il servizio di ristorazione esternalizzato, la cucina della RSA è infatti molto utilizzata sia per le colazioni della mattina ma anche per le cene e per preparazioni particolari e personalizzate: cruciale pertanto la sistemazione e messa in sicurezza dell’impianto.

“Siamo molto soddisfatti della conduzione della nostra Casa di Riposo da parte del consiglio di amministrazione in carica – precisa il Sindaco Sandonà – un consiglio che si dimostra sempre attento alle esigenze degli ospiti, a quelle del personale ed è costantemente impegnato nel miglioramento della struttura. Anche la scelta di collaborare con le istituzioni per anziani presenti nei comuni vicini, come la Casa di Riposo di Arsiero o il Centro Diurno di Piovene Rocchette, si sta dimostrando azzeccata in quanto ha contribuito ad un deciso innalzamento di livello dei servizi offerti.”

La struttura caltranese, collocata nel centro storico del paese, è autorizzata dalla Regione del Veneto ad ospitare fino a quaranta anziani non autosufficienti ed offre, grazie ad una gestione molto presente e attenta da parte del comune, servizi di buon livello mantenendo rette tra le più agevoli per le famiglie.