Oggi l’ultimo saluto alla maestra Misa: fondò uno dei primi centri di psicomotricità

Sono stati celebrati nel pomeriggio di oggi nella Chiesa della Pentecoste in S. Vincenzo a Thiene, i funerali di Maria Teresa Zamboni.

Una donna molto amata e ben voluta, Misa – questo il nome con cui era conosciuta – è mancata nel fine settimana a 83 anni, dopo una vita dedicata all’insegnamento e alla vicinanza empatica ai bambini e al loro mondo.

Tanti gli anni come docente nelle frazioni di Caltrano tra Sandonà e Camisino quando ancora c’erano le scuole, poi a Fra e infine nella sua Thiene: significativa per raccontarne l’amore viscerale per l’educazione e il supporto a famiglie e piccoli allievi, l’idea di fondare il centro di psicomotricità, tra i primi della zona.

“Quelle notizie che non vorresti mai leggere. Sei stata la mia maestra – scrive in un post ricolmo d’affetto e di gratitudine Andrea Zorzan, Presidente del Consiglio Comunale di Thiene – ci hai accolti in quella 1C, spaventati e curiosi, per te eravamo tutti speciali. Unica classe vestita in tuta, colorati, liberi senza quel nero grembiule.

In classe ci facevi sedere in cerchio per le prime assemblee, i balli in palestra, i cuscinoni per giocare e il continuo invito ad essere curiosi e scoprire il mondo, come facevi tu in estate, portandoci poi a settembre il ricordo del viaggio. Ho ancora la “rosa del deserto”. Incrociarti in centro a Thiene e fare entrambi gli occhi lucidi era bello: tanti ricordi e una semplice frase GRAZIE MAESTRA MISA”.