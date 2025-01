A fuoco abitazione nel complesso Calvenere, salvi ristorante e alloggi. Indagine sulle cause

Da poco dopo le 13 di oggi, giovedì 30 gennaio, i vigili del fuoco stanno operando per un incendio divampato all’interno della struttura ricettiva Calvenere, in via Pozza a Calvene. Nessuna persona è rimasta ferita.

Le fiamme sono divampate, per cause in corso di accertamento, in un’abitazione affiancata alla struttura ricettiva (in un primo momento era emerso erroneamente che ad andare a fuoco era stata la struttura utilizzata come ristorante). I vigili del fuoco intervenuti da Schio e in rinforzo da Bassano e Vicenza con due autopompe, tre autobotti, due moduli antincendio per un totale di 15 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Notevoli le difficoltà per i mezzi pesanti per raggiungere il luogo per la strada molto stretta e tortuosa.

Le squadre sono riuscite comunque a circoscrivere le fiamme salvando la parte ricettiva e alloggiativa della struttura. Preoccupazione ha destato la presenza di diverse bombole di gpl. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, che stanno conducendo gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Ancora in corso le ultime operazioni di bonifica e spegnimento degli ultimi focolai.