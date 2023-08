Fumo dal garage, pronto intervento dei pompieri che salvano dalle fiamme l’abitazione

E’ stato domato nell’aro di una decina di minuti ieri sera a Calvene, nell’area pedemontana altovicentina, un principio d’incendio scaturito all’interno di un garage adibito a rimessa per attrezzi. La richiesta di intervento inoltrata alla centrale di comando del 115 è giunta alle 21 di lunedì sera, facendo convergere nel paese, in via Maglio, le squadre dei pompieri di Schio e di Thiene, quest’ultima poi inviata nella notte a Gallio a supporto dei colleghi altopianesi.

Il bilancio dei danni consta di materiale e varie attrezzature andate bruciate e di fatto da considerare irrecuperabili, mentre le pareti dell’abitazione a fianco del box dovranno essere rispristinate dopo i problemi derivanti dal fumo.

Nessuna persona e nessun animale sono stati coinvolti nell’incidente, le cui cause sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco del distaccamento di Schio, abili a circoscrivere in pochi minuti le prime fiamme ed evitarne l’estensione all’intera struttura, messa in totale sicurezza. In supporto alle operazioni dalla centrale di Vicenza erano state attivate anche i mezzi l’autoscala e l’autobotte, poi fatti rientrare in caserma in quanto non più necessarie.