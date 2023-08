Stalla per bovini va in fiamme: salvo il bestiame ma una vitella rimane ferita

Un barlume di luce da contrada Leghen, la notte scorsa, ha allarmato più di qualcuno dopo la certezza che si trattasse di un incendio in corso tra i boschi e gli abitati di montagna in territorio di Gallio. In effetti a venire avvolta dalle fiamme è stata una stalla, dove erano ricoverati dei capi di bestiame per trascorrere le ore notturne. Missione di soccorso scattata dopo la mezzanotte.

Per fortuna degli animali d’allevamento e anche dei proprietari quasi tutti i bovini custoditi nella rimessa sono riusciti a sfuggire al principio d’incendio, senza riportare dei danni ad eccezione di una vitella di giovane vitella, ferita in maniera lieve. Dovrebbe sopravvivere all’evento imprevisto, affidata alle cure veterinarie.

A raggiungere la contrada sull’Altopiano dei Sette Comuni sono stati, oltre ai Carabinieri, le squadre di pompieri di Asiago e il corpo volontario di Thiene. In dotazione ai vigili del fuoco per l’intervento di stanotte un’autobotte e un’autoscala. Oltre alla stalla è andata distrutta anche una vecchia casa abbandonata. Il bestiame, al sicuro all’esterno della struttura, sarà spostato in altra sede.

Riguardo alle cause dell’incendio al momento solo incognite: non si può per ora escludere l’origine dolosa, fino al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco attualmente in corso con un sopralluogo sullo scenario dell’incendio. I pompieri sono rientrati nelle rispettive sedi dopo le 3 della notte.