Maltempo su tutta l’Italia. Allerta rossa in Lombardia. Chiuso collegamento ferroviario con la Francia

Domani il maltempo lascerà il nostro Paese lentamente, fermandosi però fino al pomeriggio su Alto Adriatico, estreme regioni di Nord-Est e tutte le zone centrali: attenzione a forti fenomeni tra Romagna, Marche e Lazio. Giovedì ci sarà il ritorno di alcune piogge in Sicilia, ma nel weekend avremo il ritorno del sole quasi ovunque con temperature fino a 28-30 gradi e picchi oltre i 35 gradi in Sardegna.

Al momento sono sospesi tutti i collegamenti marittimi veloci per le isole di Ischia e Procida, a causa del forte vento e del mare. Sempre a causa delle condizioni meteo avverse per il resto della giornata sono probabili altre cancellazioni di corse di mezzi veloci e traghetti per entrambe le isole. In Salento ci sono stati danni per grandine grande come palle da tennis.