“Cambio della guardia” in Consiglio Comunale: lascia Tognato arriva Grazian

Avvicendamento in Consiglio Comunale a Thiene dove Abramo Tognato lascia il suo seggio in favore del subentrante Emilio Grazian.

Il 41enne eletto lo scorso anno con la lista Civica Èqua Thiene, ha così rassegnato le proprie dimissioni precisando che si tratta di motivi puramente personali, quindi non legati a vicende amministrative del suo Comune.

Tognato, già consigliere di minoranza nella precedente amministrazione guidata dal Sindaco Casarotto, aveva militato nell’occasione con la compagine del M5S: diversa invece l’ultima esperienza del 2022 che lo aveva visto tra gli ispiratori dell’esperienza civica a supporto di Giampi Michelusi con molti giovani tra i quali lo stesso Grazian, 27 anni, che ora grazie alle 65 preferenze ottenute, gli succederà con la seduta prevista per giovedì prossimo alle 18,30.

“Anche se non ci sarò io – ha dichiarato Tognato che si è sempre distinto per garbo e disponibilità – rimane l’impegno di Èqua Thiene dedicato alle politiche giovanili e alle tematiche ambientali in modo particolare.