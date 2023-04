Ragazza si schianta in auto contro il muro di una casa: è in gravi condizioni

La notte scorsa, alle 23:40 di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Vialetti in località Campolongo del Comune di Valbrenta per un’auto finita contro un muro dopo la perdita di controllo della conducente, rimasta gravemente ferita.

I pompieri arrivati da Cittadella (quelli di Bassano era impegnati su un incidente mortale avvenuto sulla provinciale Nuova Gasparona), hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto la conducente, che è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferita in ospedale, dove è ricoverata in gravi condizioni. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.