Camion in fiamme in A31 allo svincolo con la Spv: pompieri all’opera in autostrada

Incendio a un mezzo di trasporto merci su ruote stamattina alle 8.30 sull’A31 Valdastico, nel tratto autostradale tra Thiene e Dueville, con il veicolo fermo a bordo carreggiata in pratica all’altezza dello svincolo con la Superstrada Pedemontana Veneta. Il camion era carico di semola alimentare.

Un semirimorchio diretto da Thiene verso Vicenza ha improvvisamente sviluppato del fumo proveniente dall’impianto frenante, che ha trovato poi alimentazione nelle gomme montate sulle ruote. Immediato l’allarme e la richiesta di intervento lanciati ai vigili del fuoco, giunti sul posto per limitare l’estensione del principio d’incendio.

La causa del problema è stata individuata subito nel blocco delle ganasce che ha provocato il surriscaldamento di uno pneumatico, avvolto poi dal fuoco. I pompieri arrivati in pochi minuti dalla centrale di Vicenza con un’autopompa, un’autobotte e in tutto con 7 operatori disponibili, hanno spento del tutto e raffreddato lo pneumatico sui cui era intanto caduta della semola, in quantità per fortuna non ingente, fattore ulteriore di pericolo che rischiava da un minuto all’altro di provocare un incendio generalizzato.



Lo sfarinato era fuoriuscito dallo squarcio della lamiera della botte caricata sul rimorchio, un “taglio” dovuto alle alte temperature raggiunte nella prima fase delle fiamme. Problema limitato un estintore utilizzato da un equipaggio delle polizia stradale, giunto per primo sul luogo dell’emergenza in territorio di Villaverla, e poi raggiunto dalla squadra di supporto tecnico della società di gestione autostradale.