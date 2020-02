Camion semina il carico e danneggia auto in transito: beccato coi varchi di videosorveglianza

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

“Ho danneggiato l’auto a causa dei sassi che qualcuno ha sparso in strada!”. Sono state di questo tenore le telefonate arrivate al centralino della polizia locale di Thiene oggi poco prima di mezzogiorno.

La linea del consorzio polizia locale Nord Est Vicentino, in via Rasa, è stata infatti letteralmente tempestata, alle 11.50 circa di questa mattina, di chiamate che segnalavano la presenza, sulla carreggiata di via Val Cismon a Thiene, di sassi e terra.

Giunta sul posto, la pattuglia ha potuto constatare come il materiale fosse sparso per centinaia di metri, dalla rotatoria del Ponte di Ferro, lungo via Valsugana e quindi anche in via Val Cismon. Qui un paio di auto in transito hanno subito anche vari danni alla carrozzeria.

Gli agenti hanno quindi chiesto l’intervento degli operai del Comune di Thiene e di Sicurezza Ambiente, che hanno ripristinato le condizioni ottimali della strada, completando il tutto già entro le 13.15.

Per individuare il responsabile, e addebitargli le spese, la polizia locale ha passato quindi in rassegna le immagini del sistema dei varchi di videosorveglianza: responsabile della perdita era un autocarro Man, che è stato quindi individuato con precisione e sanzionato ai sensi del Codice della Strada. Al proprietario sono state quindi addebitate le spese per il ripristino della carreggiata e dovrà pagare pure i danni subiti dai veicoli.