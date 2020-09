Centenario dell’impresa di Ferrarin: libri, paracadutismo e letture con protagonista il volo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Doveva essere l’anno di Arturo Ferrarin, a Thiene, con tanto di manifestazione conclusiva della manifestazione con le Frecce Tricolori dell’Aeronautica Militare sui cieli dell’Alto Vicentino, ma la Covid-19 ha stravolto tutti i programmi. Alcune iniziative – compresa appunta la kermesse del volo all’aeroporto con la partecipazione della Pattuglia Acrobatica – sono state riprogrammate per l’anno prossimo. Altre sono saltate, alcune si terranno il prossimo fine settimana, quando verrà presentato un libro sulla trasvolata, si terranno i campionati di paracadutismo e sono previste pure letture animate per i più piccoli. Tutto con al centro il mondo del volo e l’impresa dell’aviatore thienese.

«La particolarità del momento – spiega Giampi Michelusi, assessore referente alle manifestazioni per il Centenario e all’Aeroporto – ci ha indotto a rinviare moltissimi eventi; tuttavia la caparbietà che ha contraddistinto da sempre il comitato organizzatore ci ha stimolato a organizzare tutto ciò che è stato possibile, ovviamente nei limiti che l’emergenza impone. Penso che all’occhio dei thienesi non sia sfuggito il centenario Roma-Tokyo, grazie all’impegno e alla grande mole di lavoro avviata, nonostante mille difficoltà. L’ottimismo che ci contraddistingue sarà sicuramente capace di sfornare per il prossimo futuro molte iniziative rimaste attualmente sulla carta». Gli eventi rientrano nel calendario di appuntamenti promossi dal Comune di Thiene per il Centenario e coordinati dall’Assessorato all’Aeroporto.

La presentazione del libro. Arriva fresca di stampa un’altra novità editoriale su Arturo Ferrarin: a proporla sarà questa volta, dopo Luigino Caliaro, Gaetano Dal Santo che presenterà il suo ultimo libro “Vento d’Italia sul Giappone” in piazza Chilesotti sabato 26 settembre alle 10.30. L’evento, aperto dal sorvolo di un biplano, è moderato da Renato Cimenti e vede la partecipazione di Valentina Ferrarin e l’accompagnamento musicale proposto dagli allievi dell’Istituto Musicale Veneto Città di Thiene.

Gaetano Dal Santo è un appassionato locale di viaggi storici e di avventura e il thienese Arturo Ferrarin, uno tra i protagonisti dell’epoca d’oro degli albori dell’Aeronautica Militare, non poteva non suscitare il suo interesse. Il volume ripercorre, così, l’impresa epica e rischiosa del Ferrarin, tracciando un ritratto della sua audacia e perseveranza e raccontando anche di un periodo storico di grandi sconvolgimenti mondiali e di uno scenario che dall’occidente si estende all’estremo oriente. Il libro è arricchito da aneddoti e fotografie, alcune delle quali anche inedite. Merita menzione anche la sezione dedicata nel volumetto a scritti contemporanei su Arturo Ferrarin e provenienti da vari Paesi del Mondo, in una raccolta di commenti esteri a ricordo del volo che rappresenta il particolare omaggio all’aviatore thienese che Dal Santo ha posto a conclusione dell’opera.

Per la partecipazione alla presentazione è obbligatoria la prenotazione all’apposito link. In caso di maltempo l’evento sarà posticipato a domenica 27 settembre alle ore 10.30. La presentazione del libro di Gaetano Dal Santo non sarà, del resto l’unica proposta di questo week end, arricchito come sarà da due altri eventi “di aria e di terra”.

Il Campionato Nazionale ANPdI di paracadutismo. Sabato 26 e domenica 27 settembre all’Aeroporto “A. Ferrarin” si svolgerà il Campionato Nazionale A.N.P.d’I., nella specialità precisione in atterraggio con paracadute planante. Le squadre che parteciperanno sono dodici, un vero record per una gara non di Coppa del Mondo: oltre a quelle dell’Arma dei Carabinieri, dell’Esercito Italiano e a varie altre squadre italiane, saranno presenti la Nazionale italiana, 2 squadre elvetiche tra cui la stessa Nazionale svizzera e la Nazionale tedesca. I team formati da cinque atleti, tuffandosi da una quota di mille metri, dovranno arrivare su un bersaglio di due centimetri di diametro: vincerà chi, in otto lanci, totalizzerà meno margine di errore.

La struttura aeroportuale thienese ospiterà le prove dal martedì al venerdì. Le gare si svolgeranno sabato dalle 9 alle 18 e domenica dalle 8 alle 16 e termineranno con le premiazioni alle 17. La manifestazione sportiva fa riferimento al Centro di Paracadutismo Sky Dive Thiene. A motivo delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19, sia le prove che le gare si terranno senza la partecipazione di pubblico.

La lettura animata. Sempre in Aeroporto all’hangar RTHM sabato 26 settembre alle ore 17.45 il Gruppo Babirussa proporrà ai ragazzi dai 6 anni in su letture animate sul tema del volo e del viaggio, proprio per ricordare Arturo Ferrarin. L’ingresso è libero entro un massimo di 25 bambini accompagnati da un genitore, con prenotazione obbligatoria al numero di telefono 0445 804945. Si ricorda che è obbligatorio indossare la mascherina.

Ricordiamo che sul sito Ecovicentino.it sono poi sempre disponibili le puntate del podcast “Il mio volo Roma-Tokyo” tratte dai diari di Arturo Ferrarin.