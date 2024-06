Missione quorum, Maculan passa a Carrè. A Chiuppano c’è Segalla: Zennaro confermato a Longare

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sindaci eletti in “anticipo” sia a Carrè che a Chiuppano dove l’affluenza ha ampiamente superato quota 40% in tutti i seggi: risultano quindi di fatto eletti sia Valentina Maculan, che un mandato a Carrè lo ha appena concluso, che Andrea Segalla a Chiuppano, pronto ad indossare la fascia tricolore che negli anni Novanta vestì anche il padre Bortolino.

E se a Chiuppano il dopo Panozzo, al di là di alcuni rumors, non ha mai avuto candidati se non Segalla – 44 anni sposato e padre di due figli anni già Assessore alle Politiche Sociali, alla Cultura e alle Politiche Giovanili dal 2009 al 2014 – è stata senz’altro più movimentata la partita a Carrè dove era stata depositata un’altra lista poi estromessa dall’ufficio elettorale provinciale per documentazione carente. Valentina Maculan, per la seconda volta eletta senza rivali, proseguirà quindi col suo progetto “Impegno Comune – Civica per Carrè”: diventata mamma nel dicembre scorso, la riconfermata prima cittadina non si è mai sottratta all’impegno pubblico fornendo un esempio virtuoso di come si può conciliare genitorialità e carriera. Compresa quella di sindaco.

E’ fatta per il quorum anche in altri comuni vicentini nonostante la bassa affluenza generale: a Zovencedo (798 abitanti) questo porta alla conferma della sindaca uscente Stefania Marchesini. Quorum raggiunto anche a Longare (5523 abitanti), con la riconferma anche qui del sindaco uscente Matteo Zennaro. Anche a Nogarole (1.219 abitanti) confermata ufficiosamente la sindaca uscente Romina Bauce e conferma infine pure per l’uscente Francesco Dal Monte anche a Pove del Grappa (3.160 abitanti).

Notizia in aggiornamento