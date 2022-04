Torna “Parole a Confine”, il festival della letteratura e…oltre

Organizzato dai Comuni di Carrè e Chiuppano, con il patrocinio della Regione Veneto e della Provincia di Vicenza, ritorna nella sua veste primaverile “Parole a Confine – Festival della Letteratura e oltre” dal 7 al 21 maggio con 6 appuntamenti. “Bello” e “buono” le parole chiave che accompagneranno l’edizione 2022 della rassegna.

Si comincia sabato 7 maggio, alle 20.45, all’Auditorium di Chiuppano, con Frankie Hi-NRG MC e il suo “Faccio la mia cosa”, un monologo in cui l’artista, alternando parole, immagini e musica, racconta il percorso che lo ha fatto diventare il pioniere del rap italiano. Accompagnerà il pubblico per le strade della sua vita e per quelle di New York, in cui è nato l’hip pop con la sua forza che trasforma la disperazione in rabbia, la rabbia in parola, la parola in ritmo, il ritmo in musica.

Lunedì 9 maggio, ore 20.45, invece al Centro Culturale Caradium di Carrè, sarà la volta di Cibo, il writer che fa diventare il degrado e la bruttezza in rigenerazione. Sarà una serata per incontrare la sua ironia, strumento di lotta non- violenta, e la sua street art che porta sui muri quello che di solito sta in cucina: melanzane, banane, frutta, mozzarelle, cose buone da mangiare, che compaiono al posto di messaggi razzisti, cose brutte da vedere.

Il terzo appuntamento è i programma per martedì 10 maggio con Nicola Magrin, che alle 20.45 sempre al Centro Culturale Caradium presenterà il suo “Altri voli con le nuvole”. Lui, che ha illustrato l’opera di Primo Levi e i volumi di Tiziano Terzani, si metterà alla prova come autore e accompagnerà il pubblico, con i suoi acquerelli, in un percorso che partendo dalla sua baita in Alta Valmalenco, ci immerge nell’immensità silenziosa della Natura.

Mercoledì 11 maggio, alle 20.45, all’Auditorium di Chiuppano, si continua con Daniele Zovi, scrittore e divulgatore, esperto di foreste e animali selvatici che ci racconterà come “L’Italia è sempre più selvatica”. Martedì 17 maggio, alle 20.45, sempre all’ Auditorium di Chiuppano, sarà la volta di Paolo Malaguti, che presenterà il suo ultimo libro, “Il moro della cima, un racconto di montagna, silenzi, guerra, pace e libertà. Il Festival si chiuderà sabato 21 maggio, alle 20.30, alla Palestra delle scuole elementari di Carrè. con Crest Teatro di Taranto che presenterà “Come il brutto anatroccolo” spettacolo per tutte le età con un viaggio per affrontare le paure e recuperare la propria bellezza.

Accanto alla programmazione principale, il Festival Ragazzi Vietato ai Maggiori dedicato alla bellezza. Come ogni anno, a tutti i bambini delle scuole elementari sarà distribuito il MAGAZINE WOMBY, con tutti gli appuntamenti loro dedicati. Info e prevendite presso la Biblioteca di Carrè (0445/893047) e di Chiuppano (0445/892972) e sul sito www.paroleaconfine.it.