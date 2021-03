Ciclomotore tampona furgone: 15enne sbalzato a terra ricoverato al pronto soccorso

Ambulanza a sirene accese alle 12.25 in quel di Thiene per prestare soccorso a un ragazzo di circa 15 anni, rimasto dolorante sull’asfalto dopo aver tamponato violentemente un furgone in viale Vittorio Veneto, lungo la strada provinciale 349 che attraversa la città altovicentina.

Sul posto sono giunti in pochi minuti gli operatori del Suem dall’ospedale di Santorso, una pattuglia di polizia locale Nord Est Vicentino e anche un equipaggio della polizia stradale che si trovava nelle vicinanze in quel frangente. Il teenager è stato trasferito in pronto soccorso in codice giallo, con lesioni quindi di media gravità, ma sarà sottoposto ad accertamenti per valutare un eventuale trauma cranico.

Lo scontro tra uno scooter di bassa cilindrata con alla guida un minorenne della zona e un mezzo autocarro fermo al semaforo tra via Vittorio Veneto e via delle Pastorelle è avvenuto poco prima di mezzogiorno e mezzo, come testimoniato da alcuni automobilisti di passaggio nella zona a ovest del centro di Thiene. Il ciclomotore era diretto verso Zanè e avrebbe improvvisamente tamponato il furgone all’altezza del negozio “Pasticceria Thienese”, proprio sullo stesso lato della provinciale.

Una certa preoccupazione nei primi momenti almeno era scaturita in seguito alla perdita del casco nell’urto, recuperato a distanza di alcuni metri insieme a una fuoriuscita di sangue dal naso. Gli operatori del 118 si sono occupati con la dovuta calma di stabilizzare il ragazzo, per poi caricarlo nell’autolettiga dell’Ulss 7 e partire verso il pronto soccorso di Santorso. Il giovane adolescente è sempre rimasto cosciente ma avendo subito un possibile trauma alla testa seguiranno accertamenti diagnostici per valutare l’entità effettiva delle lesioni riportate, per quanto non sembrino particolarmente gravi dalle prime indiscrezioni.

